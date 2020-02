In einem schwierigen Marktumfeld hat das fortgeführte Geschäft aufgrund frühzeitigen Effizienzsteigerungsprogrammen einen bereinigten Ebit von 168.7 Mio. CHF und eine bereinigte Ebit-Marge von 15,5 Prozent erwirtschaftet, so der Konzern. Wertberichtigungen und Einmalkosten aus dem Verkauf der Distributionsunternehmen erreichte das Unternehmen ein Nettoergebnis von minus 86,6 Mio. CHF. Auf der Generalversammlung wird eine gehaltene Bardividende von 3,00 CHF pro Inhaberaktie beantragt.

Im Berichtsjahr war das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einer nachlassenden Konjunkturdynamik und entsprechend schwierigen Märkten konfrontiert: Der Handelsstreit zwischen den USA und China führte insbesondere in der Automobilindustrie zu einem Abbau von Lagerbeständen und rückläufiger Nachfrage. Aufgrund seiner Positionierung in wenig zyklischen Märkten sowie positiven Akquisitionseffekten konnte Dätwyler den Nettoumsatz des fortgeführten Geschäfts in den Konzernbereich Sealing Solutions und Reichelt auf 1.088,5 Mio. CHF steigern. Der Nettoumsatz betrug im Vorjahr 1.060,9 Mio. CHF. Währungsbereinigt entspricht dies einem Wachstum von fünf Prozent.

Integration von Parco und Bins

Die Integration der 2018 akquirierten Unternhemen Parco und Bins verläuft nach Plan, so der Konzert. Bereinigt um diese beiden Akquisitionen ergab sich bei fortgeführtem Geschäft ein leichter Umsatzrückgang von 0,6 Prozent. Inklusive der Distributionsunternehmen Distrelec und Nedis hat Dätwyler einen nahezu gehaltenen Nettoumsatz von 1.360,8 Mio. CHF erzielt, bei einem Vorjahresnettoumsatz von 1.361,6 Mio. CHF.

"Der Fokus auf hochwertige, systemkritische Komponenten in Verbindung mit "Operational Excellence" und verstärkter Kundenorientierung wird kontinuierlich unser Wachstum antreiben. Mit den schon getätigten ...

