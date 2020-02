Urlaubsplanung: Ist ein Kredit sinnvoll?

Das Jahr ist noch jung, dennoch ist es angebracht, sich schon heute mit dem Thema Urlaubsplanung auseinanderzusetzen. Als Single hat man es im Verhältnis einfach. Schließlich muss man bei der Planung keine Rücksicht auf andere als sich selbst nehmen. Bei Pärchen gilt es einen guten Kompromiss zu finden und für Familien ist das Ganze dann schon schwieriger. Dabei hängt bei jedem der Urlaubsort faktisch direkt mit dem persönlichen finanziellen Spielraum zusammen. Nicht selten denken daher viele über einen Kredit nach. Doch ist dieser sinnvoll oder zu risikoreich?

Die Antwort auf die vorangegangene Frage lässt sich nicht klar beantworten. Grundsätzlich sollten die möglichen Urlaubsorte vom Budget abhängig gemacht werden. Wer also Reserven hat oder bereits im vergangenen Jahr etwas für dieses Unterfangen gespart hat, ist klar im Vorteil. Soll es einmal weiter weggehen, wäre es immer sinnvoll, das schon früher zu planen. Gerade, wenn der Urlaub dann entsprechend Geld kostet. Dennoch gibt es nicht umsonst den Spruch: "Das Leben ist das, was dazwischenkommt, während man Pläne macht." So kann es durchaus passieren, dass das angesparte Geld kurzfristig in etwas anderes investiert werden muss - etwa ein defektes Auto. Um die geplante freie Zeit dennoch nicht zu verpassen, bietet sich ein Kreditvergleich auf Verivox an. So kann dem eigenen finanziellen Rahmen schnell und unkompliziert auf die Sprünge geholfen werden.

