NEW YORK (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Nike überträgt sein Markengeschäft an die jeweiligen Handelspartner in Brasilien, Argentinien, Chile und Uruguay. In diesem Zusammenhang entstehe eine Einmalbelastung von 425 Millionen US-Dollar, teilte der US-Konzern mit. Grupo SBF übernehme praktisch alle Aktivitäten von Nike in Brasilien, Grupo Axo bestimmte Geschäfte in den übrigen drei südamerikanischen Ländern.

February 06, 2020 08:10 ET (13:10 GMT)

