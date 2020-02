BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper SE verstärkt sein britisches Geschäft mit gasbasierten Lösungen zur Netzstabilität. Der Netzbetreiber National Grid ESO habe vier Verträge an die Uniper-Gaskraftwerke in den englischen Orten Killingholme und Grain vergeben, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Die Vereinbarungen hätten eine Laufzeit bis 2026. Uniper wird nach eigenen Angaben nun größter britischer Anbieter von Dienstleistungen zur Stabilitäts- und Spannungssteuerung.

Konkret will der Konzern in Killingholme in North Lincolnshire nun einen Dampferzeuger umrüsten. In Grain in der Grafschaft Kent sollen zwei neue Synchronisierungseinheiten entstehen, die ab April 2021 Stabilitätsdienste und Spannungsregelung für das Stromnetz bieten. Laut Uniper muss dafür kein zusätzlicher Treibstoff verbrannt werden, was die Lösungen klimafreundlich mache.

"Durch diese Dienstleistungen tragen wir wesentlich zu einem stabilen Stromnetz in einem unserer wichtigen Kernmärkte bei und ermöglichen es, den Anteil der erneuerbaren Energien im Energiesystem weiter zu erhöhen", erklärte Uniper-Konzernchef Andreas Schierenbeck. Im Zuge der Energiewende sollte ein solcher Marktrahmen auch in anderen Ländern, wie beispielsweise in Deutschland, in Betracht gezogen werden, ergänzte Schierenbeck.

Die National Grid ESO ist eine Tochter des börsennotierten Strom-Unternehmens National Grid und besitzt die Übertragungsnetze in Großbritannien. Da es sich um die erste Ausschreibung zur Förderung von Systemstabilität im Rahmen eines größeren Projekts handelt, hofft Uniper auf mögliche Folgeaufträge.

