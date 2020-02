Ab Februar 2020 ergänzen drei neue Rasierer das Produktportfolio von Gillette Venus. Die Neuheiten Extra Smooth Sensitive RoséGold, V Edition Extra Smooth Sensitive und Edition Strawberry in angesagten Trendfarben überzeugen mit ihrem edlen Design und sind ein echter Blickfang im Badezimmer. Alle drei Modelle haben zudem ein weiteres gemeinsames Merkmal: ein langlebiges Handstück aus hochwertigem Material, das besonders gut in der Hand liegt. Design und Langlebigkeit im Zusammenspiel mit erstklassigen Klingen von Gillette Venus sorgen für eine rundum angenehme und gründliche Rasur. Die drei edlen Neuheiten sind ein echtes Design-Highlight und damit zu schön, um sie zu verstecken. Zu schön, um sich zu verstecken, sind auch die Frauen, die mit ihren Geschichten über ihre Haut im Mittelpunkt der "My Skin. My Way."-Kampagne stehen. Die Weiterführung der Kampagne zeigt in 2020 einmal mehr, wie schön und vielfältig jede Frau und jede Haut ist. #2beautiful2hide MySkinMyWay

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005568/de/

Gillette Venus Extra Smooth Sensitive RoséGold (Foto: Business Wire)

"My Skin. My Way."-Kampagne zeigt Haut, so wie sie ist:echt, vielfältig und wunderschön

Mit der "My Skin. My Way."-Kampagne, die 2019 gestartet ist, möchte Venus die Regeln neu schreiben und Frauen dabei helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und sich nicht von gesellschaftlichen Schönheitsidealen unter Druck setzen zu lassen. Dabei stehen Frauen im Mittelpunkt, die sich von der Gesellschaft nicht auferlegen lassen, wie sie sich und ihre Haut zeigen sollen: echt, vielfältig und wunderschön. Die Weiterführung der Kampagne zeigt einmal mehr starke Frauen, die Konventionen hinter sich lassen. Frauen, die sich akzeptieren und lieben, wie sie sind, und dies mit Stolz zeigen. Teil der globalen Kampagne im Jahr 2020 und ein neues Mitglied der Venus Power Force ist Marika Nagy. Marika hat seit ihrer Geburt kongenitalen Nävus, was sich als Hautveränderung in Form von Pigmentstörungen und Muttermalen auf ihrem ganzen Körper äußert. Sie hat genau wie ihre Venus Power Force Kollegin Angelina Kirsch den Druck der Gesellschaft, der viele Jahre auf ihr lastete, hinter sich gelassen. Sie zeigt, wie einzigartig und schön jede Frau und jede Haut ist, und ermutigt damit auch andere junge Frauen. MySkinMyWay

So individuell wie jede Haut und jede Frau ist auch das heutige Rasurverhalten. Die persönliche Einstellung zur Haarentfernung ist genauso individuell wie jede Frau und keine Frau sollte sich von der Gesellschaft vorgeben lassen, ob, wie, wo und wann sie sich rasiert. Tätowierte Haut, Kaiserschnittnarben, Unebenheiten oder Muttermale jede Haut erzählt eine Geschichte, ist wunderschön und muss sich nicht verstecken. Egal ob rasiert oder unrasiert. #2beautiful2hide

Die beste Wahl für Frauen, die sich für die Rasur entscheiden: drei neue, edle Hingucker im Bad ergänzen das Venus Sortiment

Getreu dem Motto "Too beautiful to hide" sind auch die hochwertigen und langlebigen neuen Rasierer in ansprechendem Design ein echter Hingucker. Neu im Venus Sortiment ist ab Februar 2020 der Extra Smooth Sensitive RoséGold mit einem eleganten Premium-Handstück aus Metall in der Trendfarbe RoséGold das ideale Badezimmeraccessoire für Design-Verliebte. Der neue V Edition Extra Smooth Sensitive sorgt für echte Wellnessmomente zu Hause. Das langlebige Handstück in mintgrüner Farbeträgt zur ganz persönlichen Me-Time bei und ist ab Mitte Februar 2020 bei dm erhältlich. Sowohl das neue RoséGold Metallhandstück als auch der langlebige mintgrüne Rasierer der V Edition sind mit den Extra Smooth Sensitive Klingen im Handel erhältlich. Der Extra Smooth Sensitive Klingenkopf besteht aus fünf diamanthart beschichteten Klingen, die mit einem Feuchtigkeitsband umgeben sind und mit ihrer SkinElixir-Technologie* für besonders sanftes Gleiten und eine superschonende Rasur mit bis zu 0 spürbaren Irritationen** sorgen. Für farbenfrohe Vibes sorgt der neue Edition Strawberry in trendiger korallroter Farbe im Handel erhältlich ab April 2020. Die ComfortGlide Klingen der Edition Strawberry erzeugen dank der integrierten Rasiergelkissen einen zarten Schaum, der Lust auf den Sommer macht und angenehm nach Erdbeeren duftet. So sorgt der Rasierer für müheloses und angenehmes Gleiten über die Haut ganz ohne zusätzliches Rasiergel. Nach der Devise "Mix Match" passt jede Gillette Venus Klinge auf alle Gillette Venus Handstücke.

Zudem ergänzen drei neue Rasiergele das Satin Care Produktportfolio in 2020:

Das Satin Care Avocado Twist schützt mit einem Hauch von Avocado sensible Haut vor Irritationen und pflegt die Haut gleichzeitig. Das Satin Care Aloe Vera Whirl Rasiergel sorgt mit Aloe Vera für eine besonders angenehme Rasur bei sensibler Haut und das Satin Care Shea Butter Silk pflegt mit Sheabutter besonders trockene Haut im Handel erhältlich ab Mai 2020.

So finden sich für jedes individuelle Hautbedürfnis und jede Rasurvorliebe der passende Rasierer und das geeignete Rasiergel in erstklassiger Venus Qualität.

Die neuen Venus Produkte im Überblick

Extra Smooth Sensitive RoséGold 13,99 UVP***

V Edition Extra Smooth Sensitive 10,99 UVP***

Edition Strawberry 11,99 UVP***

Satin Care Avocado Twist 2,99 UVP***

Satin Care Aloe Vera Whirl 2,99 UVP***

Satin Care Shea Butter Silk 2,99 UVP***

Weitere Infos auf der Homepage www.gillettevenus.de/de-de/

und dem Instagram Kanal: www.instagram.com/gillettevenusde

Bildmaterial und ausführliches Pressematerial finden Sie hier: bit.ly/2RKRPIX

*Gleitstreifen mit SkinElixir, für eine sanfte Rasur

**P&G Konsumentenstudie aus den USA, Februar 2018

***Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005568/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Procter Gamble, Brand Communications Gillette Venus DACH,

Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Nina Knecht, Tel.: +49 (0)6196 89 8760, E-Mail: knecht.n@pg.com

Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf,

Frauke Ernst, Tel.: +49 (0)211 585886-162, Fax: +49 (0)211 585886-20, E-Mail: frauke.ernst@brandzeichen-pr.de