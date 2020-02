München (ots) - Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:China: Die Mittelschicht macht Urlaub. Eine Reportage aus Hainan, dem"Mallorca Chinas": Tamara Anthony berichtet über ein ganz andersChina, das uns weniger bekannt ist. Vieles erinnert an Bilder aus derWirtschaftswunderzeit in Europa: Massen am Strand und Uniformität.Und das in Zeiten von Corona-Virus und der Sorge, dass dasWirtschaftswachstum einbrechen könnte. Sorgt sich ChinasMittelschicht? Tamara Anthony, ARD Studio Peking.Nord-Mazedonien: Wenn ein Mode-Label damit wirbt, dass es in Europaproduziert, dann steht das für gerechte Arbeitsbedingungen - denkenwir. Stefan Maier beweist das Gegenteil. Auch wenn der Mindestlohnbezahlt wird, können die Näherinnen in Nord-Mazedonien nicht davonleben. Das führt zu einer überraschenden Schieflage: Die Verbraucherhaben ein gutes Gewissen, dabei lebt manche Näherin in Bangladeschbesser von ihrem kargen Lohn als ihre Kolleginnen in Europa.Zu diesem Thema auch der Podcast: "Faire Mode", in der ARD Audiothekund auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen.Syrien: Mehr als 60 Deutsche sollen in der syrischen Provinz Idlibkämpfen: Islamisten, die gegen die Regierung in Damaskus mobilmachen. Sie sind eingeschlossen, zusammen mit Millionen verzweifelterZivilisten, viele auf der Flucht vor dem Krieg. Etwa 500 000 sagendie UN. Daniel Hechler und Eric Beres haben Kontakt zu den deutschenExtremisten aufgenommen. ARD Studio Kairo.Iran: Junge Menschen unter Druck. Vor ein paar Jahren waren dieHostel-Betreiber noch optimistisch. Sie waren eigens aus den USAwieder in ihre Heimat nach Teheran zurückgekehrt und hatten das ersteBackpacker-Hostel im Iran aufgebaut. Doch jetzt kommen keine Gästemehr und ihre Zukunft sieht düster aus. Die Sanktionen sind das eine,aber auch der eigene Staat macht den jungen das Leben schwer: Zu eng,zu restriktiv, unfrei. Keine guten Voraussetzungen für jungeMenschen, die etwas aufbauen möchten, berichtet Katharina Willinger,ARD Studio Teheran.Russland: Vermisstensuche privatisiert. Weil sich die Behörden inRussland aus Personalmangel so gut wie nicht um Vermisste kümmern,hat eine Organisation die Suche nach Verschwundenen in die Handgenommen. Knapp 20.000 Menschen im ganzen Land werden jedes Jahr sowiedergefunden, die sonst verschwunden blieben. Jo Angerer, ARDStudio MoskauFrankreich: Simone Fabre freut sich jeden Dienstag auf ihren Besuch.Die 72-jährige lebt allein in einer schmucklosen Vorortsiedlung imLuberon, nicht weit von Avignon entfernt. Sie kennt hier kaumjemanden, ihre Nachbarn bekommt sie selten zu Gesicht. Da springt diePost ein. Immer dienstags klopft der Briefträger und schaut beiSimone Fabre vorbei: Eric Arias ist ihr Draht zur Außenwelt. DerPostbote unterhält sich mit ihr, fragt, ob sie etwas braucht,organisiert notfalls Hilfe. Ein Service der französischen Post fürden Simone Fabre gern bezahlt, und den landesweit 9000 Menschen inAnspruch nehmen. Sabine Rau, ARD Studio Paris.Redaktion: Ulli Neuhoff Pressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4513503