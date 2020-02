Dank der Brennstoffzelle könnte Wasserstoff das "Öl" des dritten Jahrtausends werden. Rund um Wasserstoff und Brennstoffzelle wird deshalb an den Aktienmärkten intensiv gewettet. Einer der gefragtesten Werte ist dabei BALLARD POWER. Die Aktie des kanadischen Spezialisten für Brennstoffzellentechnik war im Zuge des aktuellen Hypes Mitte Januar bis auf über 12 $ hochgeschnellt. Inzwischen hat eine Konsolidierung eingesetzt. Ist das Zeitpunkt, um bei dem Wasserstoff-Titel wieder einzusteigen?



Die Actien-Börse war bei BALLARD POWER frühzeitig dabei, wir sind aber im Dezember mit 58 % Gewinn ausgestoppt worden. Leider etwas zu früh, aber die Korrektur ist erkennbar. Wie weit reicht sie? 6 $ wären der Idealfall. Ob dies möglich ist, aktuell 10,63 $, ist nicht zuverlässig vorauszusagen. Die Aktie ist extrem volatil und hängt insgesamt von Gerüchten ab. BALLARD-POWER-Chef Randy MacEwen hält jedoch an seinen Zielen fest. 150 Mio. $ liegen noch in der Kasse. 120 Mio. $ Umsatz gelten als Zielgröße. Damit ist BALLARD POWER mindestens im Vergleich zu anderen in einer Größenordnung, die glaubwürdig klingt.



