NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngste Erholung an den US-Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag den vierten Tag in Folge fortsetzen. Hatten zuletzt nachlassende Sorgen bezüglich konjunkturbremsender Auswirkungen der Virusepidemie in China die Anleger wieder zu Käufen animiert, kommt nun hinzu, dass China, wie im sogenannten Phase-1-Handelsabkommen mit den USA verabredet, ab dem 14. Februar Strafzölle auf US-Importe senkt. Davon betroffen sind Waren im Volumen von 75 Milliarden Dollar.

Daneben weicht politische Unsicherheit, weil das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump gescheitert ist, wenngleich das so auch zu erwarten war angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse.

Konjunkturseitig gibt es kein Störfeuer. Die wöchentliche Arbeitsmarktdaten aus den USA sind etwas besser ausgefallen als gedacht, die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft dagegen etwas schlechter. Am Anleihemarkt steigen die Renditen vor diesem Hintergrund weiter.

Twitter-Zahlen kommen gut an

Auf Unternehmensseite steht unter anderem Twitter mit dem Bericht über den Geschäftsverlauf in den vergangenen drei Monaten im Fokus. Twitter schießen vorbörslich auf Nasdaq.com um 7,5 Prozent nach oben. Das soziale Netzwerk hat zwar weniger verdient und ist beim Gewinn unterhalb der Erwartungen geblieben, der Umsatz übertraf aber erstmals im Quartal die Schallmauer von 1 Milliarde Dollar und damit auch die Expertenprognose. Kurstreibend wirkt auch, dass Twitter 7 Millionen Nutzer hinzugewonnen hat - mehr als dreimal soviel wie im Konsens geschätzt. Die Gesamtzahl liegt nun bei 152 Millionen.

Gut sind die Geschäftszahlen von Fiat Chrysler ausgefallen. Die Aktie legt um 2,4 Prozent zu. In ihrem Sog legen Ford und General Motors, die ihre Bücher bereits zuvor geöffnet hatten, um je ein halbes Prozent zu, während Tesla nach den jüngsten massiven Kursgewinnen auf Rekordniveaus um 3,9 Prozent nachgeben.

Der Kurs von Gopro bricht um 12,6 Prozent ein. Der Spezialkamerahersteller schnitt im wichtigen Weihnachtsquartal schlechter ab als erwartet. Analysten vermuten, dass zu hohe Rabatte den Umsatz gedrückt haben.

Um 1,4 Prozent abwärts geht es mit der Qualcomm-Aktie. Der Chipkonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, doch überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten.

Opec+ uneins - Ölpreise kommen leicht zurück

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen leicht nach unten, nachdem bekannt geworden ist, dass sich Russland und Saudi-Arabien nicht auf eine Förderkürzung einigen konnten. Spekulationen über eine Kürzung hatten die Preise zuletzt gestützt, die wegen befürchteter negativer Folgen des Coronavirus auf die Ölnachfrage unter Druck geraten waren. Tendenziell stützt allerdings zugleich, dass laut einem Agenturbericht ein Komitee der Opec+ ungeachtet der Uneinigkeit der beiden großen Ölförderer für eine Senkung der Produktion um 600.000 Barrel pro Tag plädiert. Entscheidungsgewalt hat das Gremium aber nicht. Brentöl verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 54,94 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,44 -0,4 1,44 23,7 5 Jahre 1,48 1,2 1,47 -44,6 7 Jahre 1,58 1,3 1,57 -66,5 10 Jahre 1,66 1,2 1,65 -78,1 30 Jahre 2,14 -0,1 2,14 -92,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1000 +0,00% 1,0999 1,1003 -1,9% EUR/JPY 120,89 +0,09% 120,84 120,68 -0,8% EUR/CHF 1,0722 +0,12% 1,0709 1,0702 -1,2% EUR/GBP 0,8483 +0,24% 0,8472 0,8468 +0,2% USD/JPY 109,90 +0,10% 109,87 109,69 +1,0% GBP/USD 1,2967 -0,24% 1,2984 1,2993 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,9646 -0,13% 6,9698 6,9747 -0,0% Bitcoin BTC/USD 9.715,00 +0,94% 9.630,50 9.529,50 +34,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,55 50,75 -0,4% -0,20 -16,8% Brent/ICE 54,63 55,28 -1,2% -0,65 -16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.562,48 1.555,80 +0,4% +6,68 +3,0% Silber (Spot) 17,82 17,60 +1,2% +0,22 -0,2% Platin (Spot) 977,85 983,50 -0,6% -5,65 +1,3% Kupfer-Future 2,60 2,57 +0,9% +0,02 -7,1% ===

