ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Während der Umsatz nur leicht unter den Erwartungen gelegen habe, seien die Schätzungen beim bereinigten operativen Ergebnis deutlich verfehlt worden, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Aktionären dürfte sich damit Enttäuschung einstellen, auch weil die Jahresprognose für 2020 beim Kerngewinn je Aktie etwas zurückhaltender sei als am Markt gedacht./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: GB0009252882

