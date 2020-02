Nach Jahren des Booms hängt es vor allem von der Lage ab, ob der Immobilienkauf noch lohnt. Auch die geplante Nutzung - Geldanlage oder neues Zuhause - spielt eine große Rolle. So wurde gerechnet.

Jetzt noch kaufen? Bei den Preisen? Solche Fragen begleiten den städtischen Immobilienboom seit Jahren. Unser Faktencheck beantwortet vor allem diese Frage: Wie aussichtsreich ist der Kauf noch, mit Blick auf die nächsten zehn Jahre? Dazu wurden die wichtigsten Standortfaktoren analysiert (Ergebnisse: Tabelle rechts). Die Gesamtwertung ergibt sich aus der Preisprognose über drei Jahre, dem Leerstand, der Erschwinglichkeit für die Bewohner vor Ort und der Standortdynamik. Diese Indikatoren zeigen, ob künftig mehr Wohnraum nachgefragt wird und wie stark das die Preise treibt.

Die Gedanken dahinter: Wenn es wirtschaftlich gut läuft und eine Stadt attraktiver wird, ziehen mehr Menschen dorthin. Sind Wohnungen knapp, ist der Leerstand also gering, und sind Kaufpreise sowie Mieten gut tragbar, ziehen Preise stärker an - alles attraktiv für Anleger, die sich neben der Mietrendite vor allem Wertzuwächse erhoffen. Ist das Wohnen vor Ort hingegen sehr teuer, die Erschwinglichkeit also niedrig, drängen Zuzügler eher ins Umland. Den Preisanstieg in der Stadt kann das dann etwas dämpfen.

