BERLIN (dpa-AFX) - Für Wohnungssuchende ist Mieten und Kaufen in den vergangenen Jahren vielerorts immer teurer geworden. Ob der Trend im elften Jahr anhält, will die Immobilienbranche an diesem Dienstag (10.30 Uhr) anhand neuer Marktdaten darlegen. Der Dachverband Zentraler Immobilien-Ausschuss veröffentlicht dazu seine jährliche Studie zu Wirtschafts- und Wohnimmobilien.



Andere Marktanalysen zeigten zuletzt, dass die Preise im bundesweiten Durchschnitt zwar weiter steigen, jedoch nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Jahren. Auch bei Mieten schwächte sich der Trend demnach ab. Das sogenannte Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilien-Ausschusses wird im Beisein des Bau-Staatssekretärs Marco Wanderwitz präsentiert./bf/DP/nas