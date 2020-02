Die Aktien der Erste Group sind am Donnerstagnachmittag an die Spitze des ATX geklettert. Die Aktien des heimischen Geldhauses tendierten gegen 15.40 Uhr mit einem Kursaufschlag von 5,11 Prozent bei 35,35 Euro. Das Tageshoch lag bei 35,48 Euro und wurde kurz vor 15.00 Uhr erreicht.Die gesamte europäische Bankenbranche zeigte sich am Berichtstag stark. Rückenwind lieferte eine Reihe an Zahlenvorlagen, ...

