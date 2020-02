UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier will noch bis Jahresende seinen Plan für die Gründung einer nicht börsennotierten Holding mit Sitz in Mailand umsetzen. In die neue Holding soll das Auslandsgeschäft - darunter die UniCredit-Töchter in Deutschland und Österreich - eingebracht werden. "Wir arbeiten an diesem Plan, den der Aufsichtsrat bis Ende dieses Jahres billigen wird", sagte Mustier. Bei einer ...

