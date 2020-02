Engagement zur Beschleunigung der digitalen Transformation bei Schwedens größtem Kraftstoffunternehmen

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat seine Zusammenarbeit mit OKQ8 AB Scandinavia ausgeweitet. In den nächsten fünf Jahren wird dieses Engagement die Anwendungs- und Infrastrukturlandschaft mit Diensten verändern, die Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Sicherheitsdienste, Anwendungsbetrieb, Wartung und Entwicklung umfassen. Das wird zu einer verbesserten Stabilität, Verfügbarkeit und Vorhersehbarkeit des IT-Betriebs führen.

OKQ8 mit Hauptsitz in Stockholm ist eines der größten skandinavischen Kraftstoffunternehmen mit einem Umsatz von über 39 Mrd. SEK und fast 1.000 Tankstellen in Schweden und Dänemark. LTI ist seit 2017 Partner von OKQ8, und diese erweiterte Partnerschaft ist das Ergebnis der in diesen Jahren erzielten Wirkung. Als strategischer Partner wird LTI seine umfassenden Analyse-, Automatisierungs- und KI-Funktionen nutzen, um diese Services für OKQ8 bereitzustellen.

Mikael Pålsson, CIO von OKQ8, sagte: "Um unsere Kunden besser bedienen zu können, ist es für OKQ8 unabdingbar, unser Ökosystem zu integrieren, das Tankstellen, Lebensmittelgeschäfte, Autowaschanlagen, Autovermietungen sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen umfasst. Als unser strategischer Partner bringt LTI die richtige Erfahrung, Technologiekompetenz und kulturelle Ausrichtung mit, um den vollständigen Erfolg dieses Programms sicherzustellen."

Arun Sankaranarayanan, Chief Business Officer von LTI Nordics, sagte: "Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat OKQ8 kontinuierlich hohe Standards in den Bereichen Technologie und Kundenservice gesetzt. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit OKQ8 zu erweitern, um Architektur der nächsten Generation zu entwerfen und die Unternehmensvision für die digitale Transformation zu erfüllen. LTI würde seine Fähigkeiten in exponentiellen Technologien und kundenorientierten Ansätzen nutzen, um OKQ8 bei der Erreichung seiner strategischen Ziele zu unterstützen."

LTI ist in der gesamten nordischen Region stark vertreten und arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, in einer sich verändernden Welt erfolgreich zu bestehen.

Über LTI:

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 420 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Über OKQ8 AB

OKQ8 Scandinavia: Der bevorzugte Wegbereiter für nachhaltige Mobilität.

OKQ8 Scandinavia ist in Schweden und Dänemark tätig und eines der größten skandinavischen Kraftstoffunternehmen. Wir sind eine engagierte, kundenorientierte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Organisation mit ca. 5.000 Mitarbeitern. Wir arbeiten aktiv daran, die Entwicklung von klima- und umweltfreundlicheren Kraftstoffen und Produkten voranzutreiben, die Ungleichheit zu verringern und zu nachhaltigen Städten und Gemeinden beizutragen. Mit rund 1.000 Tankstellen, einer eigenen Bank und einem der marktstärksten Unternehmensangebote wollen wir auch in Zukunft der bevorzugte Wegbereiter für nachhaltiges Wirtschaften sein. Lesen Sie mehr unter www.okq8.se

Kontaktaufnahme mit LTI

Lesen Sie unsere News und Blogs

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn

Klicken Sie auf unserer Facebook-Seite auf "Gefällt mir"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005703/de/

Contacts:

Shambhavi Revandkar

PR Medienarbeit Indien

+91-97695-09545

Shambhavi.revandkar@lntinfotech.com

Karin Bakis

PR und Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com

Kenneth Blixt

Marketing Nordische Länder

+46 733 66 55 60

Kenneth.Blixt@lntinfotech.com