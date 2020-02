Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Meißen (pta024/06.02.2020/17:31) - Die B-A-L Germany AG gibt bekannt, dass sämtliche 400.000 Stammaktien aus dem im November 2018 beschlossenen "Genehmigten Kapital 2018" erfolgreich platziert werden konnten. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 400.000,00 auf EUR 2.000.000,00 erhöhen. Die Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung sollen insbesondere genutzt werden, um weiter aggressiv zu wachsen.



(Ende)



