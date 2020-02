Wie Phoenix aus der Asche: Aktien der Deutschen Bank (WKN: 514000) steigen am Donnerstag um +13,19% auf 9,35 Euro. Ein namhafter US-Investor sichert sich eine Beteiligung am deutschen Banken-Giganten.

Wie aus einer Stimmrechtsmeldung vom Donnerstag hervorgeht, ist die kalifornische Capital Group mit knapp über 3 Prozent zum meldepflichtigen Großaktionär aufgestiegen. Das Interesse an der Deutschen Bank belebt heute mächtig die Nachfrage nach DB-Aktien, die so stark steigen wie schon lange nicht mehr.

Eine Einschätzung der Lage? Kompliziert!

Deutschlands wichtigste Bank machte kürzlich nicht nur wegen dem Millliardenverlust in 2019 oder dem Wechsel von Sigmar Gabriel in das Aufsichtsgremium Schlagzeilen. Das kriselnde Geldhaus will sich bis zu 20 Milliarden Euro leihen. 2019 nahm die Deutsche Bank 14 Milliarden Euro von Investoren auf, 2 bis 4 Milliarden mehr als ursprünglich geplant.

Aktionäre würden das wohl grundsätzlich begrüßen, wenn die DB nicht wieder einmal auf sie zurückkommen müsste. Dennoch, die Fremdkapitalaufnahme und der milliardenschwere Finanzbedarf sind symptomatisch für die Situation der Bank, ...

