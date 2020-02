NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den Pharmakonzern Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Obwohl neue Testergebnisse zu Risdiplam, einem Medikament zur Behandlung spinaler Muskelatrophie, eine geringere Effizienz nahelegen, bleibe es klinisch hochrelevant, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der neuen Daten sieht er daher ein unverändertes Potenzial für steigende Markterwartungen und bleibt bei seiner optimistischen Prognose für das Jahr 2024./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 13:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 13:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

ROCHE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de