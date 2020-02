FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag an die Vortagesgewinne anknüpfen können. Weiter stützend wirkte die Entspannung an der Coronavirus-Front nach Berichten über Behandlungsfortschritte. Hinzu kam, dass China wie mit den USA verabredet, Strafzölle auf US-Importe senkt, was als Entspannungssignal im Handelsstreit gewertet wurde. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 13.575 Punkte - bei 13.607 wurde ein Tageshoch nicht weit vom Allzeithoch bei 13.640 markiert.

Mit weitem Abstand Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Bank mit einem Kurssprung um 12,9 Prozent. Hier sorgte für Fantasie, dass die Bank einen neuen Großaktionär hat. Die US-Investmentgesellschaft The Capital Group hat sich einen Stimmrechtsanteil von 3,1 Prozent gesichert. Das wurde als Zeichen des Vertrauens gewertet. Seit der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen setzen einige Investoren auf eine Trendwende beim größten deutschen Bankhaus.

Für Siemens ging es dagegen um 4,4 Prozent nach unten. Die Aktie wurde nach der Hauptversammlung am Vortag allerdings ex Dividende von je 3,90 Euro gehandelt.

Puma muss Läden in China schließen

Günstig für RIB Software kam an, dass das Unternehmen und der Softwareriese Microsoft für die nächsten drei Jahre weiter gemeinsam Bausoftware-Lösungen an ausgewählte Kunden verkaufen wollen. Gleichzeitig konnte das TecDAX-Unternehmen einen weiteren Abschluss eines Auftrags bekanntgeben. Für die Aktie ging es um 0,7 Prozent nach oben.

Gegen den Trend gaben Puma um 2 Prozent nach. Wie Nike und Adidas hat auch Puma nun Läden in China schließen müssen. Das dürfte laut Marktteilnehmern Umsatzeinbußen bedeuten. Adidas büßten 0,3 Prozent ein.

Daneben legten einige Unternehmen ihre Zahlen vor. Osram gewannen 2,2 Prozent nach laut der DZ Bank übertroffenen Erwartungen. Nach einer verfehlten Umsatzerwartung ging es dagegen für die Aktie von Cancom um 2,1 Prozent nach unten. Washtec fielen nach dem Zahlenausweis und einem fehlenden Ausblick um 5,2 Prozent zurück, während es nach soliden Geschäftszahlen für Rational um 1,7 Prozent nach oben ging.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 114,6 (Vortag: 108,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,96 (Vortag: 4,88) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.574,82 +0,72% +2,46% DAX-Future 13.571,00 +0,70% +3,37% XDAX 13.577,15 +0,55% +3,37% MDAX 28.908,75 +0,45% +2,10% TecDAX 3.207,86 +0,41% +6,40% SDAX 12.663,90 +0,43% +1,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,89 16

