ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag verhaltener präsentiert. Dennoch schloss er erstmals in seiner Geschichte über 11.000 Punkten. Nun werde die Luft nach oben dünn, zumal auch die Vorgaben der Wall Street am Donnerstag moderat ausfielen, so Marktbeobachter. Allerdings scheine die Coronaepidemie allmählich an Schrecken zu verlieren, weil immer mehr Teilnehmer auf einen glimpflichen Verlauf setzen. In den Fokus gerieten dafür wieder stärker Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.012 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,59 (zuvor: 69,61) Millionen Aktien.

Die Quartalszahlen von Swisscom fielen nach Angaben von Händlern schwach aus, doch die Aktie gewann 2,6 Prozent. Marktteilnehmer betonten, das Unternehmen befinde sich in einem Übergangsjahr. Die Experten der Citigroup sind zudem der Meinung, dass der Gegenwind, den Swisscom in der Schweiz verspüre, durch andere Faktoren ausgeglichen werde, wie die Stärke der Internettochter Fastweb, ein Kostensenkungsprogramm und den Netzausbau.

Fester gingen Bankenwerte um. Mit dem Einstieg eines US-Investors in der Deutschen Bank sei Fantasie in den Sektor gekommen, sagten Teilnehmer. Außerdem sorgten besser als erwartete Geschäftszahlen von Unternehmen wie Unicredit, Societe Generale und Nordea für Zuversicht. Auch das in jüngster Zeit gestiegene Marktzinsniveau mache die Branche wieder attraktiver, hieß es. Credit Suisse gewannen 1,4 Prozent, UBS 1,3 Prozent.

Schwächste Werte im SMI waren SGS und ABB mit jeweils minus 1,2 Prozent. Die ABB-Aktie hatte am Vortag nach Zahlen kräftig zugelegt, nun nahmen einige Anleger Gewinne mit.

February 06, 2020

