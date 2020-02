BERLIN (Dow Jones)--Eine große Mehrheit der Deutschen hat laut einer Umfrage keine Angst vor dem neuartigen Coronavirus. Neun von zehn Befragten (89 Prozent) bezeichneten die Sorge, dass sie oder Familienmitglieder sich anstecken, als weniger groß oder als klein. Nur jeder Zehnte hat große oder sehr große Sorge davor, wie eine Erhebung von Infratest Dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergab. Zugleich ist das Vertrauen der Bürger in die Behörden hoch. Vier von fünf Deutschen (82 Prozent) sind der Meinung, die Gesundheitseinrichtungen hätten die Situation alles in allem unter Kontrolle. 14 Prozent glauben das nicht. Das Coronavirus war erstmals in der zentralchinesischen Provinz Hubei aufgetreten und hatte sich von dort aus weltweit rasant verbreitet.

February 06, 2020

