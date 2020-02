FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Fiat Chrysler Automobiles NV muss möglicherweise ein Werk in Europa zeitweise stilllegen, wenn der Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in China anhält. Das könne schon in zwei Wochen geschehen, sagte der Konzernchef Mike Manley. Fiat Chrysler bezieht Autoteile aus China. Dort sind aber wegen der Viruserkrankung viele Werke geschlossen und produzieren nicht die weltweit gebrauchten Teile.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2020 12:02 ET (17:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.