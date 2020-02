Die vergangenen Handelstage an den Aktien-, Devisen-, Rohstoff und Edelmetallmärkten von deutlicher Volatilität geprägt. Ursache für die Unsicherheit war die instabile Einschätzung über das weltweite Ausmaß der Coronavirus-Pandemie in China.Vor allem jene Rohstoffe, bei denen China einen bedeutenden Anteil am weltweiten Verbrauch hat, kamen unter Druck. Hierzu gehörte insbesondere Kupfer.Im Edelmetallsektor zeigte sich allerdings keine einheitliche Tendenz, denn Palladium korrigierte Ende Januar seine vorangegangenen stürmischen Gewinne und führt weiterhin zusammen mit Rhodium ein weitgehendes Eigenleben.Gold und Silber gaben vor allem dann nach, wenn die Aktienmärkte sich von dem Coronavirus-Schock erholten. Ende offen.

