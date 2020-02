Halle (ots) - Noch bei der EM, die vor elf Tagen zu Ende gegangen ist, hatte der Verband Prokop eine Job-Garantie ausgestellt. Kübelweise gab es Lob - obwohl das Ziel Halbfinale verpasst worden war. Natürlich werde man mit Prokop im April in die Olympia-Qualifikation und dann auch im Erfolgsfall zu den Sommerspielen nach Tokio fahren, hieß es. Dort soll eine Medaille her. Prokop sei der Richtige, dieses übergroße Ziel erreichen zu können. Alles nur Schall und Rauch. Womöglich ist Gislason, ein erfahrener Top-Trainer, sogar eine Idealbesetzung. Aber Christian Prokop so abzuservieren, ist einfach mieser Stil. Dieser Wechsel stellt auch Präsident Andreas Michelmann kein gutes Zeugnis aus. Wenn er Prokop ernsthaft vertraut hätte, wäre er jetzt nicht unter dem Druck der zahlreichen Prokop-Kritiker eingeknickt. Er hat seinen einstigen Wunschkandidaten einfach fallengelassen. Sollte er zurücktreten? Die Frage ist erlaubt.



