The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2020



ISIN Name



AU0000025231 PENSANA METALS LTD

DE000A2NB502 HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N.

US0794811077 BELLICUM PHARMA.INC.DL-01

US78418A3077 SG BLOCKS INC. DL-,01

XS2055089457 UNICREDIT 19/29 FLR MTN

