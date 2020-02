Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX kann es nicht lassen und versucht sich an einem erneuten Allzeithoch. Im Gegenzug dazu öffnet die Übertreibung auf der Oberseite aber auch zusätzliche Potenziale für die anstehende Abwärtsbewegung. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie ...

