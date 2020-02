Wilsonville, Oregon (ots/PRNewswire) - Avocor kündigt Teamwachstum und Channel-Expansion in ganz Europa an, um sein interaktives Display-Geschäft in dieser Schlüsselregion auszubauen.Avocor, der am schnellsten wachsende globale Display-Spezialist, gibt heute seine europäische Strategie bekannt, die darauf abzielt, sowohl den Marktanteil von Avocor in Europa zu vergrößern als auch interne und externe Infrastrukturen aufzubauen, um Kunden in der Region zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Kooperationsziele zu erreichen.Aufbauend auf dem Erfolg in Großbritannien umfasst Avocors Strategie für die Expansion auf das europäische Festland die Bereitstellung eines engagierten Expertenteams sowie die enge Zusammenarbeit mit wichtigen Distributoren in ganz Europa zur Belieferung von AV/IT/UC-Verkäufern, die sich auf Kollaborationslösungen für Unternehmen sowie das Bildungs- und Regierungswesen konzentrieren. Avocor ernannte Glenn Wastyn Ende 2019 zum VP für die EMEA-Region und baut das Team nun weiter aus, um engagierte und erfahrene regionale Mitarbeiter, wie etwa Johan Smidebrant für den Vertrieb in der nordischen Region, an Bord von Avocor zu holen. Smidebrant ist in Schweden ansässig, bringt Erfahrung mit Amesto, OP5 und Cactus mit und hat Microsoft 365- und Azure-Lösungen in der Region vertrieben. Smidebrandt schließt sich seinem Kollegen Felix Grardel an, der den Vertrieb in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien leitet. Für 2020 soll die Infrastruktur noch weiter ausgebaut werden, um auch den BeNeLux- und DACH-Markt zu unterstützen.Neben dem Aufbau des Avocor-Teams, das Kunden in ganz Europa optimal bedienen wird, ruft Avocor ein europäisches Service- und Logistikzentrum ins Leben, das den Dienstleistungsstandort in Großbritannien ergänzen soll. Dieses lokale Servicezentrum wird vom langjährigen Pro-AV-Experten Till Gotterbarm geleitet, der auch mit Produkt- und Managementaufgaben bei InFocus, ASK/Proxima und Agile vertraut ist, und bietet verkürzte Service- sowie kundenfreundliche Öffnungszeiten. Zudem werden dort Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die Avocor-Partnern in ihrer Muttersprache bei der Bereitstellung eines vorbildlichen Service helfen und Ausfallzeiten für Kunden so gering wie möglich halten sollen.Die Zusammenarbeit mit den Gebietsleitern in Europa erfolgt im Rahmen von kürzlich aufgebauten Beziehungen zu erfahrenen Distributoren, darunter: Tech Data Europe, Avitus, Avcom, ModultIT Solutions, EVIG, Novia und Luxion. Jeder dieser Partner bringt eine umfassende Suite an UC-Hardware- und Softwarelösungen mit sowie die Fähigkeit, wichtige Einzelhändler in den jeweiligen Regionen zu unterstützen. Diese Einzelhändler bringen Kunden ein Verständnis für UC-Lösungen näher und bieten Zugang zu vollständigen UC-Hardware- und Softwarelösungen. Jene Einzelhandelsbeziehungen, in denen Avocor unter anderem Partnerschaften eingegangen ist, umfassen beisielsweise AVEX, AVI SPL, Datavision, Dekom, Discorp, FotoPhono Audio Visual AB, GMS Global Media Services, Impianti, InfomationsTeknik, Inloc, ITM Meeting Solutions, Mansveld, Play AV, RJ Collaboration, Rebsamen, Solutors, Usera, VIDCO, Wipple und Xylos."Neben unserem Hauptsitz und unserem Team in Großbritannien etablieren wir uns mit unseren wachsenden Partnerschaften und einem zweiten europäischen Servicezentrum als wirklich globale Marke, die von erfahrenen, lokalen Fachleuten umgeben ist, die zusammen mit unseren Channel-Partnern die Avocor-Marke im ganzen EMEA-Gebiet vergrößern", sagte Scott Hix, CEO, Avocor. "Wir bauen aufgrund der Nachfrage in Europa unsere Kapazität und Skalierbarkeit aus und werden versuchen, in dieser wichtigen Region weitere Investitionen vorzunehmen und die Infrastruktur entsprechend auszudehnen."Avocor präsentiert vom 11. bis 14. Februar seine neuesten Collaboration-Display-Lösungen und strategischen Partnerlösungen für Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms und Quicklaunch mit Logitech sowie mit Lenovo und Crestron auf der Integrated Systems Europe in Amsterdam, Halle 13, C110.Avocors komplettes System von Collaboration-Displays und Kollaborationslösungen ist über ein vertrauenswürdiges und erfahrenes globales Netzwerk von Vertriebs- und Reseller-Partnern verfügbar, einschließlich jener, die in dieser Pressemitteilung genannt werden. Weitere Informationen zu Avocor und seinen Produkten finden Sie unter www.avocor.com. Folgen Sie den News und Updates von Avocor auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagramund YouTube.Informationen zu AvocorAvocor ist ein preisgekrönter globaler Anbieter von Kollaborations-Technologien, die Teams zusammenführen, deren Ziel es ist, produktiver zu sein und mehr zu erledigen. Avocor-Displays wurden mit modernster Technologie entwickelt und führen moderne Arbeitsplätze, Räume, Klassenzimmer und Besprechungszimmer zusammen, sodass eine erstklassige, flexible Benutzererfahrung geschaffen wird, die sich problemlos über gesamte Organisationen hinweg replizieren lässt. Das branchenweite Ökosystem von Avocor umfasst einige der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Technologieführer des aktuellen Marktes und bietet eine nahtlose Benutzererfahrung für jedes Meeting.Avocor hat seinen Hauptsitz in den USA mit diversen Niederlassungen weltweit und ist bestrebt, Kollaborationslösungen auf globaler Ebene über ein umfangreiches und erfahrenes Partnernetzwerk bereitzustellen.Erfahren Sie mehr unter www.avocor.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1086978/Avocor_Logo.jpgPressekontakt:Pippa EdelenMarketing - Avocor+1.503.702.0060Original-Content von: Avocor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141187/4513746