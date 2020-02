NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 19 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angetan zeigte sich Analyst Luke Nelson vor allem von der Ausage des Stahlherstellers, dass sich die Nettoverschuldung zum Jahresende auf sieben Milliarden US-Dollar reduzieren soll. Das bedeute eine Rendite auf den Free Cashflow von rund 15 Prozent, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 18:15 / GMT



ISIN: LU1598757687

