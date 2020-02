Der Strand ist fast menschenleer. Außer der Brandung ist nichts zu hören. Und dann taucht die untergehende Sonne das Meer in ein stimmungsvolles Licht. Auch so kann die Nordseeinsel Sylt sein - insbesondere zur Nebensaison. Von ein bisschen Schietwetter sollte man sich nicht abschrecken lassen. Zumal es dann doch erst so richtig gemütlich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...