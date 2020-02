FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.02.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01

XFRA CA22905T2056 CRYPTOBLOC TECHS

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1

XFRA CA26824W2076 EA EDUCATION GROUP INC.

XY81 XFRA BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50

