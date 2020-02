MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 7. Februar 2020

mobilezone eröffnet Pop-up-Store in Wilderswil

Heute eröffnet mobilezone im Einkaufszentrum Oberland Shopping in Wilderswil einen Pop-Up-Store. Dieser wird vorerst bis Ende Juli 2020 betrieben.

Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Oberland Shopping in Wilderswil ist ein Pop-Up-Store von mobilezone entstanden. Auf 50 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden ein vollständiges Handy-Sortiment, Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet aller Anbieter (Swisscom, Sunrise, Salt und UPC) inklusive unabhängiger Beratung und Services. Der Shop wird temporär bis Juli 2020 betrieben, bis entschieden wird, ob sich mobilezone dauerhaft mit einem Shop in Wilderswil niederlassen wird.

