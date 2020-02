Von Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Der Aufwärtstrend beim Mobilfunkanbieter T-Mobile US ist ungebrochen. Im vierten Quartal steigerte die US-Tochter der Deutschen Telekom AG den Umsatz und den Gewinn stärker als am Markt erwartet. Zudem gab das Unternehmen, das weiterhin auf die finale Genehmigung für die Fusion mit Sprint wartet, einen optimistischen Ausblick.

Von Oktober bis Dezember legte der Gesamtumsatz um 3,8 Prozent auf 11,88 Milliarden US-Dollar zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 9 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente die Ertragsperle im Portfolio des Bonner DAX-Konzerns 751 (Vorjahr: 640) Millionen Dollar oder umgerechnet 0,87 Dollar je Aktie.

Analysten hatten der T-Mobile US Inc einen Gewinn je Anteil von lediglich 0,83 Dollar zugetraut, der Umsatz wurde bei 11,8 Milliarden Dollar gesehen.

Rückenwind erhielt das Unternehmen erneut vom rasanten Neukundenzuwachs. Im Schlussquartal konnte T-Mobile US, wie bereits Anfang Januar mitgeteilt, 1,3 Millionen Neukunden gewinnen. Damit wuchs das Unternehmen erneut schneller als die Konkurrenz.

Auch in diesem Jahr will T-Mobile US den Wachstumskurs fortsetzen: Das Unternehmen peilt ein Vertragskundenwachstum von 2,6 bis 3,6 Millionen an. Der freie Cashflow soll dieses Jahr zwischen 5,4 Milliarden bis 5,8 Milliarden Dollar liegen. Darin nicht enthalten sind unter anderem Kosten für die geplante Fusion.

