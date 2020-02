Ich hatte am 21. Januar in der Kurzfristanalyse im Gebert Brief geschrieben: "Deshalb nehme ich an, dass der DAX seinen Tiefpunkt, der nicht unbedingt wesentlich tiefer liegen muss als heute Schlusskurs, am Freitag erreichen wird. Hilfreich wäre es, wenn der DAX am Freitag mit einem Fenster nach unten eröffnen würde. Dann würde ich klar sagen: Ja, ab Montag sollten die Kurse steigen. In der nächsten Woche, ab nächsten Montag 17:30 Uhr, sollte der DAX dann deutlich nach oben drehen.", nachzulesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...