Der Energieriese Royal Dutch Shell hat etwa im Vergleich zu den US-Rivalen Exxon und Chevron, die in puncto Umweltschutz ähnlich weltfremd agieren wie ihr Präsident, bereits viel in Erneuerbare Energien investiert. Nun drückt der Konzern aber richtig aufs Tempo und plant ein besonders ehrgeiziges Projekt in Australien.So soll im australischen Bundesstaat Queensland ein riesiger Solarpark entstehen. Ausgestattet mit 400.000 Solarpanelen will Shell 120 Megawatt pro Jahr produzieren. Das Projekt soll ...

