Hast du dich auch gefragt, wie es jetzt um die Anglo Austrian Bank AAB AG steht? Nach dem Lizenzentzug und dessen Aufhebung (ich hatte dir hier von dem Knalleffekt berichtet) ist es merklich still geworden. Wie mir Vorstand Samira (Softic) auf Nachfrage bestätigt, gab es am 24. Jänner 2020 eine Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, zu der die Ex-Meinl Bank und die Europäische Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...