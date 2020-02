Der letzte Handelstag einer erfolgreichen Woche steht an: Nach rund 4,5 Prozent Plus werden beim DAX am Freitagmorgen leichte Gewinnmitnahmen erwartet. Die Vorgaben aus China sind negativ. Dagegen gab es an den US-Börsen neue Rekordhochs, auch weil eine gute Nachricht vom Handelskonflikt für Rückenwind sorgte. Heute werden unter anderem neue Wirtschaftsdaten erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

