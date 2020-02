LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Elektronikhändlers sei besser gelaufen als erwartet, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe vor allem am Geschäft in Deutschland gelegen, während es in Osteuropa schlechter gelaufen sei als gedacht./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:02 / GMT



DE0007257503

