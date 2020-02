Es ist nie zu spät für die ersten Schritte an der Börse! Erst als Rentnerin hat Beate Sandner sich mit Aktien beschäftigt und ist nun zweifache Millionärin. Über Ihr Erfolgrezept und ihre Erfahrungen in all den Jahren spricht die Finanzexpertin mit Börse Stuttgart TV und hat auch jede Menge Tipps für Börsenneulinge parat.