Deutsche Bank: Wie geht es jetzt weiter? Die Aktie der Deutschen Bank explodierte gestern regelrecht um +15% und schraubte sich auf ein neues 12-Monats-Hoch. Dabei können sich Deutsche Bank-Aktionäre seit Jahresstart 2020 über einen Kursgewinn in Höhe von +37% freuen (6-Monats-Performance: +41%).Die Deutsche Bank-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 27,1% an Wert gewonnen...

