Stehen in den USA Wahlen - wie in diesem Jahr - an, läuft es meistens gut an der Börse, so das Ergebnis einer Studie von Dow Jones Market Data. 2019 lag der Indikator richtig. Und 2020?Im Jahr vor einer US-Wahl kletterte der S&500 Aktienindex im Durchschnitt um 13,5 Prozent. Der Trend passte im vorigen Jahr, die Performance war 2019 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...