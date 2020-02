Tesla: Mit Short-Hebel auf eine Korrektur setzen

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) vor einer deutlichen Korrektur stehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Tesla-Aktie fiel am 03. Juni 2019 auf ein Tief bei 179,99 USD zurück und startete danach zu einer rasanten Rally, die zu Beginn dieser Woche extreme Ausmaße annahm, als die Aktie an zwei Tagen hintereinander unter extrem hohem Volumen je bis zu 20 Prozent zulegte. Dabei kletterte der Wert auf ein Allzeithoch bei 968,99 USD. Solche extremen Anstiege gibt es immer mal wieder. Meist sind sie ein Blow Off. Ein Blow Off ist das Gegenstück zum bekannteren Sell Off.

Ausblick: Solch extreme Volatilität kommt nach einem Blow Off auch immer wieder vor. Daher macht das Chartbild der Tesla-Aktie nach der Rally der letzten Wochen und Monate keinen guten Eindruck mehr. Kurzfristig kann sie zwar noch volatil hin- und herpendeln. Mittelfristig dürfte sie aber massiv korrigieren. Abgaben bis 547,41 USD und später 386,99 USD wären dabei durchaus möglich. Ein neues Allzeithoch käme jetzt zwar überraschend, würde aber weiteres Potenzial in Richtung 1.180-1.200 USD eröffnen."

Auch dann, wenn die Aktie in den nächsten Wochen "nur" auf 650 USD nachgibt, werden Short-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 839,8757 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 839,8757 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX8AEX0, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,0967 USD und der Tesla-Kursindikation von 745,57 USD mit 10,72- 10,93 Euro quotiert.

Bei einem Kursrutsch der Tesla-Aktie auf 650 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 17,32 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Faktor-Short-Zertifikate

Anleger, die mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursrückgang der Tesla-Aktie profitieren wollen, könnten auch ein Investment in Faktor-Short-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Während das BNP-Faktor-Zertifikat, ISIN: DE000PH5TLS1, die Kursbewegungen der Tesla-Aktie mit 5-fachem Hebel abbildet, können risikofreudige Anleger mit dem Goldman Sachs-Faktor-Zertifikat, ISIN: DE000GB8U3J2, sogar mit 8-facher Hebelwirkung an den Kursschwankungen der Aktie teilhaben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de