Der kanadische Telekommunikationsdienstleister BCE Inc. (ISIN: CA05534B7604, Toronto: BCE) wird die Dividende um 5 Prozent anheben. Die nächste vierteljährliche Zahlung von 0,8325 CAD je Aktie erfolgt am 15. April 2020 (Record date: 16. März 2020). Es ist die 16. jährliche Dividendenanhebung in Folge, wie BCE am Donnerstag berichtete. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,33 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau von ...

