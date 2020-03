Aktuell sind die Börsen wieder einmal in Aufruhr. Grund ist das Coronavirus, bei dem, wenn man den aktuellen Zahlen Glauben schenken darf, die Sterberate 3,44 % beträgt (04.03.2020), während sie bei einer normalen Grippe unter 0,01 % liegt. Es ist also deutlich gefährlicher. Dennoch sollten wir nicht überreagieren. Normale Grippewellen erreichen nach etwa zwei Monaten ihren Höhepunkt und ebben danach wieder ab. In Europa treten sie meist zwischen der 40. und der 20. Kalenderwoche auf. Deshalb sollten ...

