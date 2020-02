FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat ArcelorMittal von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 17 Euro angehoben. Das Ziel des Stahlkonzerns, die Nettoschulden auf sieben Milliarden Dollar zu senken, sei glaubwürdig, schrieb Analyst Alain William in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management gehe hier sehr diszipiniert vor. Zudem gebe es hinsichtlich der Stahlnachfrage in diesem Jahr offenbar positive Signale./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 08:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 08:45 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

