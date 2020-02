In Berlin. Die Chefin persönlich mischt mit. CR Capital Real Estate baut Reihenhäuser in besonders billiger Form, also qualitativ hochwertig - aber günstig. Verdreifachter Umsatz in drei Jahren sind ein Wort. Zielumsatz dieses Jahr: 60 Mio. Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

CR CAPITAL REAL ESTATE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de