München (ots) - Nach fünfjährigem Engagement veräußert die PartnerFonds AG das operative Geschäft der Musik Produktiv GmbH und Co. KG an die branchenerfahrene session Gruppe. Die PartnerFonds AG fokussiert damit ihr Beteiligungsportfolio. Der im November 2019 initiierte Verkaufsprozess konnte Ende Januar 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Unter dem Dach der session Gruppe, mit Ihrer langjährigen Erfahrung im Handel mit Musikinstrumenten, haben die Traditionsmarke Musik Produktiv und insbesondere auch die Mitarbeiter eine gute Perspektive mit einem starken Partner aus der Branche gefunden.Über die PartnerFonds AGDie PartnerFonds AG investiert in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich bereits in den jeweiligen Märkten etabliert haben. Unter dem Dach der PartnerFonds AG agieren die Beteiligungen operativ unabhängig und bilden eine starke Gruppe von Unternehmen mit Technologieaffinität und hoher Wertschöpfung.Pressekontakt:PartnerFonds AGWidenmayerstraße 5080538 MünchenTelefon: +49 (0)89 - 614 240 200Fax: +49 (0)89 - 614 240 299Email: info@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126829/4514027