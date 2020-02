Qiagen-Calls mit 70%-Chance bei Kursanstieg auf 35 Euro

Das Jahr 2019 war für die im MDAX- und im TecDAX-Index gelistete Qiagen-Aktie (ISIN: NL0012169213) von massiven Kurssprüngen geprägt. Nachdem das Biotech-Unternehmen im Oktober 2019 die Umsatzprognose nach unten revidieren musste, brach der damals ohnehin bereits schwächelnde Aktienkurs am 8.10.19 um 18 Prozent auf 23,21 Euro ein. Bis Anfang Dezember 2019 beförderten Übernahmegerüchte den Aktienkurs auf einen Höchststand von 39,16 Euro. Danach bröckelte der Aktienkurs leicht ab, bis er am 27.12.19 wegen der geplatzten Übernahmepläne um 18 Prozent auf 30,15 Euro einbrach. Bis Anfang Februar behielt die Aktie eine Tradingrange von 30 bis 32,50 Euro bei. Das könnte sich bald wieder ändern.

Nach der Veröffentlichung der besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen legte die Aktie am 6.2.20 um 3 Prozent zu und die Experten von J.P.Morgan stuften sie als "Overweight" ein. Anleger die der volatilen Qiagen-Aktie in den nächsten Wochen einen weiteren Kursschub zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000GA6A3Z6, wurde beim Aktienkurs von 32,42 Euro mit 0,179 - 0,209 Euro gehandelt.

Wenn die Qiagen-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 35 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,31 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,8129 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,8129 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX7N342, wurde beim Aktienkurs von 32,42 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro taxiert.

Kann die Qiagen-Aktie in den nächsten Wochen auf 35 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,51 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,2378 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,2378 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC4V647, wurde beim Aktienkurs von 32,42 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Qiagen-Aktie auf 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,67 Euro (+46 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Qiagen-Aktien oder von Hebelprodukten auf Qiagen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de