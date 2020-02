Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indische Wirtschaft, die in der Vergangenheit regelmäßig mit Wachstumsraten jenseits der 6%-Marke aufwarten konnte, hat im letzten Jahr einen Dämpfer erlitten, so die Analysten der Helaba.Nach einem Plus von 5,0% gg. Vj. in den Monaten April bis Juni habe das BIP im Folgequartal nur noch um 4,6% zugelegt - der niedrigste Wert seit mehr als zehn Jahren. Probleme habe es vielerorts gegeben: Die Krise bei Finanzunternehmen außerhalb des Bankensystems ("Schattenbanken") habe für Liquiditätsengpässe gesorgt und auf die Automobilbranche abgestrahlt, das Verbrauchervertrauen habe nachgegeben und mit ihm die Konsumausgaben, Investitionen und Exporte hätten geschwächelt. ...

