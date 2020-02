BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper SE baut sein Geschäft mit Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) an deutschen Tankstellen weiter aus. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Liqvis hat dazu eine Zusammenarbeit mit den Echo Tankstellen vereinbart, die die Esso-Zapfsäulen betreiben, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Sobald die Genehmigung vorliegt, soll 2021 zuerst Flüssiggas am gemeinsamen Esso-Autohof Seligweiler bei Ulm angeboten werden.

Weitere LNG-Tankstellen sollen folgen. Dazu haben beide Unternehmen eine gemeinsame Projektgruppe eingerichtet. Ziel ist, Flüssiggas als alternativen Kraftstoff für den Lkw-Schwerlastverkehr am Markt zu etablieren und ein entsprechendes Infrastruktur-Netz aufzubauen. Echo betreibt derzeit 1.000 Tankstellen, Liqvis verfügt bislang erst über sechs LNG-Standorte.

February 07, 2020

