NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Engie auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Dass der Aufsichtsrat des französischen Versorgers eine weitere Amtszeit für die Vorstandsvorsitzende Isabelle Kocher ablehne, bedeute eine Änderung in Richtung Vereinfachung der Organisation, Klarstellung der strategischen Optionen und Verbesserung des Erneuerbare-Energien-Geschäfts, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Strompreise und Währungseffekte sorgten derzeit für Rückenwind. Der Experte rechnet mit einem deutlichen Anstieg des Nettogewinns./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0010208488

