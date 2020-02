Gilead: Hoffnungsträger im Kampf gegen Coronavirus?

Gelingt Gilead (WKN: 885823 / ISIN: US3755581036) der Durchbruch bei der Bekämpfung des Coronavirus? Zumindest eine gewisse Hoffnung scheint zu bestehen und die ersten Medikamente zur Behandlung der Erkrankung wurden verabreicht. Die Aktie konnte in der Folge dieser Nachrichten einiges an Boden gutmachen.

China hat eine klinische Studie gestartet, um ein Medikament, das möglicherweise ein Heilmittel für das sich schnell ausbreitende Coronavirus darstellen könnte, zu testen. Remdesivir, ein neues antivirales Medikament von Gilead Sciences Inc. gegen Infektionskrankheiten wie Ebola und SARS, wird auf seine Wirksamkeit bei der Behandlung des tödlichen neuen Coronavirusstamms getestet. Die Studie für das Medikament wird in der zentralchinesischen Stadt Wuhan durchgeführt, wo das Virus erstmals ausgebrochen ist. In Folge der Nachricht eröffnete die Aktie am Montag bei einem neuen 6-Monats-Hoch mit einem Kurs von 68,68 USD.

Den vollständigen Artikel lesen ...